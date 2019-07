“Old Town Road” ha battuto il record della classifica di Billboard

La canzone “country rap” che negli ultimi tre mesi è diventata un enorme fenomeno di internet, “Old Town Road”, è arrivata alla 17esima settimana al primo posto della classifica Hot 100 di Billboard, la più citata e importante della musica statunitense: ha dunque battuto il record per il maggior numero di settimane al primo posto, perché nessun’altra canzone ci era rimasta per più di 16 settimane. A 16 settimane erano arrivate solo “Despacito” (2017) cantata da Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber e “One Sweet Day” (1995) di Mariah Carey. “Old Town Road” parla di cavalli, della strada di una vecchia città, di cappelli da cowboy di Gucci e quelli che possono dire a Lil Nas X cosa fare, cioè nessuno. Prima di questa canzone Lil Nas X era sconosciuto e la scrisse apposta per cercare di farla diventare virale, riuscendoci un po’ grazie ai meme a tema cowboy popolari nell’ultimo anno, e un po’ grazie al social network Tik Tok.