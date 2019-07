Greta Thunberg andrà in America in barca a vela

La giovane e famosa attivista ambientalista svedese Greta Thunberg viaggerà in barca per partecipare ad alcune importanti conferenze sul clima in Nord e Sud America, attraversando l’oceano Atlantico in un viaggio di due settimane per evitare di prendere l’aereo, uno dei mezzi di trasporto più inquinanti. Thunberg lo ha annunciato su Twitter, pubblicando anche alcune foto della barca a vela che la ospiterà, guidata dallo skipper Boris Hermann.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 29, 2019

Thunberg è diventata nell’ultimo anno una delle più popolari attiviste al mondo, organizzando con successo le grandi manifestazioni che hanno preso il nome di “Venerdì per il futuro”, e con le quali centinaia di migliaia di studenti in tutto il mondo hanno chiesto ai governi di intervenire più tempestivamente in modo da contrastare il riscaldamento globale. Thunberg, che ha 16 anni, si è sempre spostata in treno nei molti viaggi che ha fatto in giro per l’Europa negli ultimi mesi, spiegando come sia un mezzo di trasporto più sostenibile dell’aereo. Si stima che nel complesso gli aeroplani producano tra il 2 e il 5 per cento di tutte le emissioni responsabili del riscaldamento globale.

Thunberg però era stata invitata tempo fa a partecipare al Climate Action Summit delle Nazioni Unite in programma a New York il 23 settembre, e alla COP25 – un’importante conferenza sul cambiamento climatico – organizzata per dicembre a Santiago, in Cile. Thunberg aveva spiegato di non sapere se sarebbe andata, visto che non voleva venire meno al suo impegno di non prendere l’aereo; allo stesso modo, aveva detto di voler evitare una nave da crociera, a sua volta molto inquinante.

Il viaggio in barca a vela, organizzato appositamente, avverrà sulla Malizia II, una barca a vela di 18 metri attrezzata con un sofisticato sistema di pannelli solari che le permettono di procedere anche a motore senza utilizzare combustibili fossili, e che è stato realizzato dall’azienda piemontese Solbian. La barca a vela è di proprietà dell’investitore tedesco Gerhard Senft, che parteciperà al viaggio insieme a Pierre Casiraghi, membro della Casa Reale di Monaco e vice presidente dello Yacht Club di Monaco, dove è ormeggiata. Sulla barca ci saranno anche il padre di Thunberg e un film-maker.