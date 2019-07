Cosa c’è stasera in TV

La programmazione televisiva di stasera non offre molto: la replica di una fiction di Rai 1 con dentro Fedez, la replica del Maurizio Costanzo Show, la replica di uno speciale di Atlantide sui Kennedy, e così via. Per trovare un film discreto dovrete avventurarvi oltre il sesto canale: su Rai Movie danno una specie di commedia amarognola con Jean Reno.

Rai Uno

21.25 – Un passo dal cielo

Replica del quarto e del quinto episodio della quarta stagione di una serie italiana di indagini ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale: in questa stagione non c’è più Terence Hill, il protagonista è Daniele Liotti e c’è anche Fedez, nel ruolo di se stesso.

Rai Due

21.05 – N.C.I.S.

L’N.C.I.S. è una squadra di agenti speciali che si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines.

Rai Tre

21.20 – In nome di mio figlio

Thriller tedesco del 2015, racconta la storia di un padre che si mette ad indagare di persona il rapimento e l’omicidio del figlio.

Rete 4

21.25 – Maurizio Costanzo Show

Sapete quante puntate del Maurizio Costanzo Show sono andate in onda dal 1982 a oggi? Più di 4.400.

Canale 5

21.21 – Fiore del deserto

È un film basato sull’autobiografia di Waris Dirie, modella e attivista somala per i diritti delle donne.

Italia 1

21.20 – R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà

Film a metà fra il fantasy e il poliziesco con Ryan Reynolds e Jeff Bridges, che interpretano due angeli-poliziotti che danno la caccia a spiriti maligni che invadono la terra. Le recensioni furono tremende.

La7

21.15 – Atlantide

Una nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. Stasera si parla della famiglia dei Kennedy.

Rai Movie

21.10 – Un’estate in Provenza

Film francese con Jean Reno e Anna Galiena, che interpretano due nonni che ospitano i nipoti per le vacanze: il personaggio di Reno, però, non li ha mai visti perché non parla con sua figlia da diversi anni.

Paramount Channel

21.10 – L’ultimo dei Mohicani

Celebre film con Daniel Day-Lewis nella parte di un ragazzo inglese adottato da una famiglia di nativi americani, e ambientato durante la Guerra dei sette anni.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Nella tana dei lupi

Sky Cinema Due, 21.15: L’eroe

Sky Cinema Action, 21.00: Cani sciolti