La nave “Gregoretti” della Guardia costiera è stata fatta ormeggiare ad Augusta (Siracusa), ma i migranti a bordo non sono ancora stati fatti scendere

La nave Gregoretti della Guardia costiera, che ha a bordo 131 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale, è stata fatta ormeggiare nella notte tra sabato e domenica al molo NATO di Augusta, in provincia di Siracusa (Sicilia), ha scritto Adnkronos; i migranti, almeno per ora, non sono stati fatti scendere, ad eccezione di una donna all’ottavo mese di gravidanza insieme al marito e ai due figli piccoli.

Della Gregoretti si era iniziato a parlare venerdì, quando il ministero dell’Interno guidato da Matteo Salvini aveva fatto sapere che ai migranti a bordo della nave della Guardia costiera non sarebbe stata data l’autorizzazione a sbarcare fino a che qualche paese europeo non avrebbe accettato di farsi carico della loro richiesta di protezione. La Commissione Europea aveva detto di essere stata contattata dal governo italiano e si era detta disponibile a consultare gli stati membri per redistribuire i migranti su base volontaria, come già fatto in numerose occasioni in passato.

Radio Radicale ha detto che i migranti a bordo della nave provengono da Sudan, Ciad, Costa d’Avorio, Nigeria, Senegal, Guinea Bassau, Niger, Gambia e Mali; a bordo ci sarebbero inoltre 16 minori non accompagnati.