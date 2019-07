L’Iran ha liberato 9 dei 12 membri dell’equipaggio della nave MT Riah arrestati il 13 luglio nello stretto di Hormuz

Il sequestro della nave MT Riah e l’arresto dei membri dell’equipaggio erano avvenuti nel mezzo dell’ escalation di tensione tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz. Quello del 13 luglio non era stato però l’unico attacco contro una nave straniera nel Golfo che aveva coinvolto cittadini indiani. Altre 18 persone di nazionalità indiana erano state arrestate nello stretto di Hormuz il 19 luglio, dopo il sequestro da parte dell’Iran della nave Stena Impero, battente bandiera britannica.

L’Iran ha liberato nove dei dodici membri dell’equipaggio della nave MT Riah, battente bandiera di Panama, che erano stati arrestati lo scorso 13 luglio a sud dell’isola di Larak, nello stretto di Hormuz, che divide il Golfo Persico dal Golfo dell’Oman. Le persone liberate sono tutte di nazionalità indiana e presto torneranno nel loro paese, ha detto il portavoce del ministro degli Esteri dell’India. Il regime iraniano non ha dato spiegazioni sul perché tre membri dell’equipaggio siano ancora in arresto.

