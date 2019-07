L’Iran ha detto di avere sequestrato una petroliera straniera accusata di trafficare carburante nello stretto di Hormuz

La televisione di stato iraniana ha detto giovedì che le Guardie Rivoluzionarie, l’unità militare più potente in Iran, hanno sequestrato domenica scorsa una petroliera straniera a sud dell’isola di Larak, nello stretto di Hormuz, che divide il Golfo Persico dal Golfo dell’Oman. Secondo l’Iran, la petroliera stava cercando di trasportare «un milione di litri di carburante» acquistato da trafficanti iraniani e diretto verso navi straniere non meglio identificate. Le Guardie Rivoluzionarie hanno anche arrestato i 12 membri dell’equipaggio, di cui però non si conosce ancora la nazionalità. Per il momento non si hanno altre informazioni.