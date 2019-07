Il ciclista colombiano Egan Bernal ha quasi vinto il Tour de France

Egan Bernal, 22enne ciclista colombiano del Team Ineos, ha praticamente vinto il Tour de France . Oggi si è corsa la penultima tappa della più importante corsa al mondo di ciclismo a tappe, e Bernal è rimasto in maglia gialla, cioè ha mantenuto la testa della classifica generale. Il Tour si concluderà domani con l’arrivo sugli Champs-Élysées, a Parigi, in quella che tradizionalmente è una specie di tappa-passerella. La tappa di oggi è stata invece vinta da Vincenzo Nibali, che ha preceduto Bernal di 17 secondi.

