Adam El Hamami e Ramy Shehata, i due ragazzi che contribuirono a sventare il dirottamento dell’autobus a San Donato Milanese, sono diventati cittadini italiani

Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzi di origine egiziana che contribuirono a sventare il dirottamento di uno scuolabus che trasportava 51 tra bambini e ragazzini , hanno ricevuto oggi la cittadinanza italiana per meriti speciali. La cerimonia si è svolta nel comune di Crema, la città dove i due vanno a scuola, alla presenza della sindaca Stefania Bonaldi. Repubblica scrive che la cerimonia «è stata l’ultimo atto formale dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, il decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno, e la richiesta ufficiale dei genitori di trascrizione dell’atto avvenuta due settimane fa».

