Siamo in piena estate, ed è una cosa da tenere in considerazione quando ci si chiede cosa c’è stasera in tv. Danno diverse repliche e alcuni film non particolarmente recenti o apprezzati, che però magari finiscono per piacervi comunque. Il film più interessante comunque è Jackie, con Natalie Portman. Se volete farvi incuriosire, o se avrete domande una volta visto il film, ne avevamo parlato qui.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill. La serie esiste dal 2000 e finora sono andati in onda 245 episodi, ma ne arriveranno degli altri l’anno prossimo.

Rai Due

21.20 – Ricatto ad alta quota

Dovrebbero farci una rassegna, di film “ad alta quota”. E probabilmente è giusto che non li trasmettano sugli aerei, i film “ad alta quota”. In questo caso è un thriller che inizia a bassa quota, con l’omicidio di una ragazza, e poi prosegue in volo.

Rai Tre

21.20 – Jackie

Il film di Pablo Larraín (il regista di No – I giorni dell’arcobaleno) in cui Natalie Portman interpreta Jackie Kennedy. Il film racconta i quattro giorni dopo l’uccisione del marito, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy: a Dallas, in Texas, nel 1963.

Rete Quattro

21.25 – Le crociate

È di Ridley Scott e ci sono Orlando Bloom, Eva Green e Jeremy Irons. Un giorno un giovane maniscalco scopre di essere figlio di un nobile crociato, il quale lo porta in Terra Santa a combattere i musulmani Saraceni. Non ha avuto un gran successo (il film, non il maniscalco).

Canale 5

21.23 – Finalmente la felicità

Altro giovedì e altro film di Leonardo Pieraccioni su Cabale 5: questo è del 2015. Parla di un professore di musica di Lucca che finisce a “C’è posta per te” (in una sorta di cross-over involontario delle serate di Canale 5) perché c’è una persona che lo vuole incontrare.

Italia Uno

21.2o – Chicago P.D.

Tre episodi della quinta stagione della serie dedicata alla polizia di Chicago.

La7

20.40 – In onda – Estate

Talk show politico condotto da David Parenzo e Luca Telese. Stasera c’è la puntata lunga, che va avanti quasi fino a mezzanotte.

TV8

21.35 – Tartarughe Ninja

Film del 2014 con Megan Fox, che non interpreta né Leonardo, né Raffaelle, né Donatello, né Michelangelo.

Nove

21.00 – Tutta la verità: “Il mostro di Firenze”

Seconda parte dell’inchiesta giornalistica sulla nota storia di cronaca nera, iniziata più di cinquant’anni fa.

Iris

21.00 – La maledizione dello scorpione di giada

Film del 2001 di Woody Allen, con Helen Hunt, Charlize Theron e Dan Aykroyd. È un giallo, oltre che un film di Woody Allen.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – L’uomo che comprò la luna