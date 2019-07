Samsung venderà da settembre i Galaxy Fold, gli smartphone con schermo pieghevole che avevano avuto un po’ di problemi

Samsung ha annunciato che da settembre inizierà a vendere i Galaxy Fold, i suoi smartphone con schermo pieghevole. I Galaxy Fold avrebbero dovuto essere messi in vendita a partire dall’aprile di quest’anno, ma c’era stato qualche problema nel funzionamento degli schermi pieghevoli ed era quindi stato deciso un rinvio. Samsung ha detto che i telefoni saranno messi in vendita perché sono stati fatti diversi miglioramenti per rendere più efficace e resistente lo schermo dei suoi nuovi smartphone. I Galaxy Fold di Samsung avranno un costo di circa 2mila euro e ancora non c’è una data per la loro messa in vendita in Italia.