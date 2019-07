Un paio di rare sneaker Nike è stato venduto all’asta per 437 mila dollari

La scorsa settimana Nadal si era offerto di comprare tutte le 100 sneakers offerte all’asta da Sotheby’s e dal rivenditore di scarpe Stadium Goods, che avevano acconsentito – per un costo complessivo di 850mila dollari (circa 760mila euro) – a patto di vendere comunque all’asta pubblica le Nike “Moon Shoe”. Nadal ha intenzione di esporre le scarpe insieme alla sua collezione di auto nel suo museo privato a Toronto, in Canada.

Un paio di Nike fatte a mano del raro modello “Moon Shoe” del 1972, disegnato dal co-fondatore dell’azienda Bill Bowerman, è stato venduto all’asta da Sotheby’s per 437.500 dollari, circa 393mila euro, ben al di sopra della stima più alta di 160 mila dollari, pari a 142mila euro. Le Nike sono state comprate dal collezionista canadese Miles Nadal. Sono particolarmente preziose: il modello venne creato per le qualificazioni delle Olimpiadi nel 1972 e questo è uno delle 12 paia realizzate e l’unico mai indossato.

