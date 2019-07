Cosa c’è stasera in TV

Stasera in televisione Rai 1 trasmette la commedia italiana Amiche da morire con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore, mentre su Rai 3 va in onda La meccanica delle ombre con François Cluzet e Alba Rohrwacher. Su Canale 5 continua il reality show Temptation Island mentre tra i film più interessanti ci sono L’impero del sole di Steven Spielberg su La7 e Agente 007 – Si vive solo due volte con Sean Connery su TV8.

Rai 1

21.25 – Amiche da morire

È una commedia italiana del 2013 e parla di tre donne siciliane molto diverse tra loro che vengono coinvolte in un omicidio e devono fingersi amiche per evitare problemi. La regista è Giorgia Farina e nel cast ci sono Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore e Vinicio Marchioni.

Rai 2

21.20 – Hawaii Five-0

È un nuovo episodio dell’ottava stagione della serie che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

🎄 Due rapinatori vestiti da Babbo Natale rapinano un furgone portavalori e cercano di far perdere le loro tracce all’interno di un centro commerciale. 🎅 Stasera 21.20 #RAI2 appuntamento con @HawaiiFive0CBS pic.twitter.com/yo6CAvO3xD — Rai2 (@RaiDue) July 22, 2019

Rai 3

21.20 – La meccanica delle ombre

È un film drammatico di produzione franco-belga uscito nel 2016 e diretto da Thomas Kruithof. Ci recitano François Cluzet e Alba Rohrwacher. Cluzet interpreta un contabile che dopo aver perso il suo precedente posto di lavoro trova impiego presso un’agenzia di sorveglianza, dove inizia a trascrivere intercettazioni telefoniche.

Rete 4

21.25 – Gone

Sono i primi episodi di una serie televisiva poliziesca statunitense uscita nel 2017.

Canale 5

21.20 – Temptation Island

Quinta puntata della nuova edizione del reality show in cui i componenti di sei coppie vivono separate per alcune settimane, circondati però da donne o uomini che sono lì apposta per corteggiarli, tentarli e, così facendo, far capire loro se sono davvero innamorati del compagno o della compagna con cui sono andati lì.

⚠️ SPOILER QUINTA PUNTATA! Ilaria reagisce così agli ultimi video su Massimo prima del falò di confronto… usciranno insieme da #TemptationIsland? pic.twitter.com/FJDqbHGZlu — Temptation Island (@TemptationITA) July 21, 2019

Italia 1

21.20 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

È il terzo film di Fast and Furious; uscì nel 2006, quando non si sospettava che sarebbero servite due mani per contare i capitoli della saga. Un ragazzo americano appassionato di corse clandestine si trasferisce dal padre militare a Tokyo per evitare la prigione. Nella linea temporale di Fast and Furious, gli eventi di Tokyo Drift vengono dopo il sesto film, e sono laterali rispetto alla trama principale.

La7

21.15 – L’impero del sole

Film del 1987 diretto da Steven Spielberg, basato sull’omonimo romanzo di J. G. Ballard. Il protagonista è Jim, un bambino figlio di inglesi benestanti immigrati a Shanghai. Quando nel 1941 la città viene invasa dai giapponesi, Jim viene separato dalla propria famiglia e trasferito in un campo di detenzione dove vivrà per più di tre anni.

TV8

21.35 – Agente 007. Si vive solo due volte

È il quinto film della saga sull’agente segreto inglese James Bond. Uscì nel 1967, è diretto da Lewis Gilbert e James Bond è interpretato da Sean Connery.

Rai Movie

21.10 – La vera storia di Jess il bandito

È un film western statunitense uscito nel 1957, diretto da Nicholas Ray, con Robert Wagner e Jeffrey Hunter che interpretano i banditi Jesse e Frank James.

Iris

21.05 – Dove vai in vacanza?

Film del 1978 diviso in tre episodi indipendenti: Sarò tutta per te di Mauro Bolognini, Sì buana di Luciano Salce e Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Bent

Sky Cinema Due

21.00 – Quinto potere

Sky Cinema Collection

21.00 – Balla coi lupi