Weekly beasts

Solitamente gli animali con i nomi più strani – o meglio: meno noti – che vengono fotografati in giro per il mondo e poi finiscono tra queste immagini appartengono a una specifica classe di animali: quella degli uccelli. È il caso ad esempio della giovane nitticora (Nycticorax nycticorax) finita tra le foto di questa settimana, che a dispetto di un nome particolare è semplicemente un tipo di airone. Il berardio invece è un cetaceo, e quello fotografato questa settimana ha fatto una brutta fine: c’entrano i giapponesi. L’animale più inconsueto però non è né la nitticora né il berardio, bensì una piccola tartaruga con due teste: ne sono state trovate varie negli anni, di diverse specie. Una ha più di 20 anni, si chiama Janus e vive al Museo di Storia Naturale di Ginevra, in Svizzera: probabilmente in natura non avrebbe potuto invecchiare tanto perché non è in grado di ritirare le sue due teste nel guscio.