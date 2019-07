Poco dopo mezzogiorno (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 5,3 vicino ad Atene, in Grecia: l’epicentro è stato a Magoula, una ventina di chilometri a nord ovest della capitale, e l’ipocentro è stato a 10 chilometri di profondità. Non ci sono per ora notizie di danni seri o feriti gravi, ma il terremoto è stato percepito distintamente dagli abitanti di Atene, e chi è sul posto ha raccontato di gente corsa in strada per la paura. Un turista è stato colpito da un pezzo di intonaco, sono circolate foto di auto danneggiate e i media greci parlano di crolli in un edificio vuoto.

Ci sono state alcune chiamate ai servizi di emergenza di persone intrappolate negli ascensori, ha scritto Sky News.