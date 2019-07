Cosa sappiamo sull’attentatore di Kyoto

Non ci sono ancora molte notizie sull’identità dell’uomo 41 enne arrestato dalla polizia giapponese per aver appiccato l’incendio allo studio di animazione Kyoto Animation –a Kyoto, in Giappone – nel quale sono morte almeno 33 persone. Le autorità non hanno diffuso la sua identità, né hanno spiegato quali sono state le sue motivazioni: i giornali giapponesi, però, oggi raccontano che dopo aver fuoco all’edificio l’uomo ha urlato che i dipendenti di Kyoto Animation lo avevano plagiato. Una testimone che lo ha visto mentre era detenuto dalla polizia ha raccontato: «sembrava insoddisfatto, urlava qualcosa a proposito dell’essere stato plagiato».

Già ieri era emerso che durante il rogo l’uomo avrebbe urlato «morite!» ai dipendenti. Lo studio era uno dei più importanti in Giappone tra quelli che producono anime; tra i suoi lavori più famosi ci sono le serie K-On!, La malinconia di Haruhi Suzumiya e Sound! Euphonium. Hideaki Hatta, capo dello studio, ha raccontato oggi che la Kyoto Animation aveva ricevuto minacce di morte via mail, ma non è ancora chiaro se siano effettivamente collegate al rogo di ieri.

La patente dell’uomo corrisponde a un indirizzo della periferia nord di Tokyo, ha detto il network giapponese NHK. Al momento è in ospedale, per delle gravi ustioni riportate durante l’incendio. L’uomo sembra aver appiccato il fuoco alla porta di ingresso dell’edificio, spargendo in precedenza della benzina: le fiamme si sono poi propagate velocemente fino al terzo piano, dove sono stati ritrovati la maggioranza dei corpi. Una scala a spirale e la grande quantità di fogli presenti nell’edificio potrebbe aver contribuito alla rapida diffusione dell’incendio. Non è ancora stata diffusa ufficialmente l’identità di nessuna delle persone morte: al momento del rogo dentro al palazzo c’erano 74 persone.

Secondo i media giapponesi, l’uomo avrebbe comprato due taniche di benzina da 20 litri a una stazione di servizio il giorno stesso, e ha sparso un qualche tipo di liquido infiammabile anche dentro al palazzo lanciandolo anche sui dipendenti dello studio. Sul posto sono stati trovati anche dei coltelli, ma non è ancora sicuro appartenessero al sospettato, che ha ammesso la sua colpevolezza dopo essere stato arrestato sul posto dalla polizia.

Quello di giovedì è stata la più grave strage in Giappone da un altro rogo appiccato a Tokyo nel 2001 in un club di gioco d’azzardo, nel quale morirono 44 persone. Dopo l’incendio è stata aperta una pagina di crowdfunding per raccogliere soldi per aiutare la casa di produzione, che ha già raccolto oltre un milione di dollari.