L’Iran dice che non è vero che gli Stati Uniti hanno abbattuto un suo drone

Il governo dell’Iran – nella persona del viceministro degli Esteri, Abbas Araqchi – ha smentito che gli Stati Uniti abbiano abbattuto un suo drone nello stretto di Hormuz . L’abbattimento era stato annunciato dal presidente statunitense Donald Trump, secondo cui la portaelicotteri USS Boxer aveva sparato a un drone iraniano che volava a una distanza inferiore a un chilometro dalla nave americana e non aveva cambiato rotta nonostante gli avvertimenti. «Non abbiamo perso nessun drone, né nello stretto di Hormuz né da nessun’altra parte», ha scritto Araqchi su Twitter. «Sono preoccupato, magari la USS Boxer ha abbattuto per sbaglio un drone americano!». L’agenzia di stampa governativa Tasnim ha riportato un virgolettato di un portavoce dell’esercito secondo cui «tutti i droni iraniani sono tornati alla loro base».

