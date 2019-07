Celebripost

Tra quelli che valeva la pena fotografare questa settimana, una manciata erano al Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1: le Spice Girls Geri Halliwell-Horner e Mel B, l’attore Daniel Craig e anche Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones e il figlio Dylan. Grandi attenzioni sono andate alla prima del Re Leone a Londra – di cui potete vedere una raccolta di foto più estesa qui – con Meghan Markle e Beyoncé, mentre a Milano c’erano gli attori della Casa di carta a farsi fotografare in piazza Affari, vicino all’installazione pensata per l’arrivo della terza stagione. Poi il presidente francese Emmanuel Macron che esce da un sottomarino, Tom Cruise che non si vedeva da un po’ e Matteo Salvini a un gattile.