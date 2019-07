Cosa c’è stasera in TV

La programmazione della Rai oggi è stata cambiata in seguito alla morte dello scrittore Andrea Camilleri. Per questo motivo Rai 1 ha dedicato tutta la giornata a programmi in ricordo di Camilleri: dopo il Tg1 delle 20 andrà in onda uno speciale di Porta a Porta, seguito dallo spettacolo Conversazioni su Tiresia e da due documentari sullo scrittore. Anche Rai 3 dedicherà alcuni programmi a Camilleri, tra cui uno speciale di Blob e la replica di una puntata del programma Che ci faccio qui.

Rai Uno

20.35 – Andrea Camilleri – Speciale Porta a Porta

Speciale della trasmissione di Bruno Vespa sulla morte di Andrea Camilleri.

21.15 – Conversazioni su Tiresia

Monologo teatrale scritto e interpretato dallo scrittore Andrea Camilleri, in cui racconta la storia dell’indovino cieco Tiresia, personaggio della mitologia classica. Il monologo si apre così: «Da quando io non vedo più, vedo meglio».

"Mi è venuta una curiosità immensa […] di intuire cosa sia l'eternità…quell'eternità che ormai sento così vicina a me." In ricordo di #AndreaCamilleri, QUESTA SERA, mercoledì #17luglio, alle 21:15, #ConversazioneSuTiresia, su #Rai1. pic.twitter.com/IUjtPUJOEH — Rai1 (@RaiUno) July 17, 2019

22:40 – Camilleri sono

Antologia delle apparizioni televisive di Camilleri, da quando non era ancora uno scrittore affermato ai tempi più recenti.

00:15 – Andrea Camilleri – Io e la Rai

Documentario che racconta il rapporto di Camilleri con la Rai, in cui lavorò per molti anni come funzionario, produttore, regista e anche come responsabile dell’ufficio censura.

Rai Due

21.20 – Elementary

Primi due episodi della settima stagione della serie ispirata alle storie di Sherlock Holmes e ambientata nella New York contemporanea. È quella in cui Lucy Liu è il dottor Watson.

🕵‍♂ “Perché sei così gentile con me?” – “Non lo sono sempre?” 📖 Holmes e Watson tornano per la settima e ultima stagione di @Elementary_CBS, mercoledì alle 21.20 in prima visione assoluta su #RAI2 📚

A seguire, la nuova serie Blood & Treasure 💎 @TreasureCBS pic.twitter.com/h4kBtdkcE3 — Rai2 (@RaiDue) July 16, 2019

Rai Tre

20:00 – Blob Speciale Camilleri

20:25 – Che ci faccio qui – Andrea Camilleri, vedere oltre

Puntata del programma di Domenico Iannacone dedicata alla vita e al lavoro di Andrea Camilleri.

20:45 – Un posto al sole

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

Rete 4

21.25 – I Legnanesi – 70 voglia di ridere… c’è

Spettacolo dei Legnanesi, un gruppo teatrale che recita in dialetto legnanese. Il sito di Mediaset lo descrive così: «In 70 voglia di ridere… c’è!, nel cortile de I Legnanesi si assiste al cambio di stile di vita dei tre protagonisti, per i quali una misteriosa veggente prevede con precisione un’improvvisa ricchezza. Il cortile lascia spazio ad un lussuoso appartamento nel quartiere più cool di Milano. La Teresa entra nel mondo dello star system. La Mabilia corona il sogno di una vita, essere ricca e viziata. Il Giovanni continua ad essere bistrattato dalle due donne di casa».

Canale 5

21.20 – Manifest

Quinto episodio della prima stagione di una serie tv statunitense che racconta della misteriosa sparizione di un aereo di linea e della sua altrettanto misteriosa ricomparsa cinque anni dopo.

Italia Uno

21.15 – Battiti Live

Seconda di cinque tappe del concerto itinerante organizzato da Radionorba, presentato da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Oggi andrà in onda il concerto che si è tenuto a Brindisi il 7 luglio. Tra i cantanti che si esibiranno ci sono Achille Lauro, Alberto Urso, J-Ax, Clementino, Baby K, Chadia Rodriguez, Emma Muscat e Biondo, i Tiromancino, Tormento, Luca Carboni, Anna Tatangelo e Gabry Ponte.

La7

21.15 –Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

Film del 1971 diretto da Luigi Zampa con protagonisti Alberto Sordi e Claudia Cardinale. Sordi interpreta Amedeo, un uomo italiano emigrato in Australia alla ricerca di una donna italiana da sposare. Il parroco referente della comunità italiana di emigrati gli fa vedere la foto di Carmela, una ragazza calabrese che vive a Roma, con cui Amedeo avvia una corrispondenza. Nelle lettere Amedeo finge di essere un uomo molto benestante, e lei di essere un’operaia, quando in realtà è una prostituta. Quando Carmela arriverà in Australia, dopo varie vicissitudini, la verità verrà però gradualmente a galla.

TV8

21.30 – Laguna blu

Film di notevole successo negli anni Ottanta, incentrato su due giovanissimi naufraghi quasi selvaggi che scoprono di essere attratti sessualmente l’uno dall’altra. La protagonista è Brooke Shields, che all’epoca delle riprese aveva 15 anni (cosa che ai tempi causò varie controversie).



Rai Movie

21.10 – The Meddler

Film del 2015 con protagonista Susan Sarandon che interpreta una donna che dopo la morte del marito si trasferisce a Los Angeles, dove abita la figlia. Qui, cercando di dare un nuovo senso alla sua vita, si intrometterà di continuo nella vita della figlia e di altre persone conosciute casualmente che cerca di aiutare in vari modi nei loro problemi quotidiani. Tra le persone che conosce c’è anche Randall, un poliziotto in pensione, che si innamora di lei, ma che lei inizialmente respinge.

Iris

21.00 – Non ti muovere

Film del 2004 diretto da Sergio Castellitto e tratto dal romanzo omonimo di Margaret Mazzantini. Ci sono Castellitto, Penélope Cruz (che recita in italiano) e Claudia Gerini. Il film venne presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2004.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – Mangia, prega, ama

Sky Cinema Due – 21.15 – Dracula di Bram Stoker

Sky Cinema Collection – 21.15 – Il vegetale