Persone famose invecchiate con FaceApp

Da qualche giorno moltissime persone pubblicano sui social network foto che li mostrano invecchiate realizzate attraverso FaceApp, in quella che molti hanno iniziato a chiamare “FaceApp Challenge”. Tra le tantissime persone che hanno scelto di invecchiarsi digitalmente ce ne sono di famose. Le foto di alcune, che hanno scelte di condividerle sul loro profilo Instagram, sono qui.

FaceApp esiste dal 2017 ma nel corso degli ultimi mesi ha ricevuto diversi aggiornamenti che hanno migliorato molto le sue funzionalità, facendola tornare improvvisamente popolare e ai primi posti delle classifiche delle app più scaricate in giro per il mondo. È stata sviluppata da una società russa, la Wireless Lab, e a differenza di altre app come Snapchat e Instagram quelli che permette di applicare alle foto non sono dei semplici filtri: per invecchiare o ringiovanire le persone in foto utilizza infatti un algoritmo che ne analizza i volti e li modifica grazie a un’intelligenza artificiale.