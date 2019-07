Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv ci saranno parecchie serie: The Resident, Squadra speciale Cobra 11, Rosy Abate e Chicago Fire. Su Rete 4 invece parte un nuovo programma sportivo condotto da Giampiero Mughini. Tra i film, su Rai Cinque, ci sarà Oltre le colline, film presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2012, dove ha vinto il Prix du scénario e il Prix d’interprétation féminine (si ispira a una vicenda realmente accaduta, quando in un convento della Romania orientale una suora venne crocifissa e lasciata morire perché creduta posseduta dal demonio). Per chi ha voglia di qualcosa più leggero, su Rai Tre c’è invece una commedia francese.

Rai Uno



21.25 – The Resident

Tre nuovi episodi della prima stagione di una serie televisiva statunitense che in Italia è stata già trasmessa da Fox e che intanto è arrivata alla sua terza stagione. Racconta di due medici e di un’infermiera che scoprono le attività pericolose e illecite di alcuni loro rinomati colleghi.

Rai Due



21.20 – Squadra speciale Cobra 11

Nuovi episodi della quinta stagione della serie tv tedesca che parla di una squadra della polizia autostradale composta principalmente da due poliziotti: uno è lo stesso da 21 stagioni, l’altro è cambiato molte volte.

Rai Tre



21.20 – Un tirchio quasi perfetto

Commedia francese del 2016. François Guatier, interpretato da Dany Boon, è un uomo avaro: mettere da parte denaro lo rende felice e pagare lo mette in ansia. La sua vita ruota intorno al non spendere nulla, ma cambia il giorno in cui scopre di avere una figlia che non sapeva di avere.

Rete 4



21.30 – Quelli della Luna

Prima puntata di un nuovo programma condotto da Giampiero Mughini durante il quale racconterà vite e vittorie di alcuni grandi sportivi della storia. Lui l’ha presentato così: «Lo sbarco sulla Luna di 50 anni fa non è solo un saporito, tempestivo e originale romanzo popolare. È la più grande impresa sportiva di sempre. Per me Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono atleti magnifici, capaci di fare la Storia come Maradona, come Tyson, come Mennea, come Cristiano Ronaldo… Io di campioni adamantini come quei due astronauti ne ho visti eccome: campioni lunari, non terrestri; campioni lunatici, con la Luna di traverso; campioni dalla Luna piena e la vita da star; e campioni che della Luna hanno scoperto l’altra metà, quella nera del buio».

Canale 5



21.17 – Rosy Abate

Quarta puntata di una miniserie spinoff di Squadra antimafia, andata in onda per la prima volta nell’autunno 2017. Rosy Abate è la potente capofamiglia mafiosa di Squadra Antimafia che a un certo punto finge la propria morte per poter cambiare vita nascondendosi in Liguria. La miniserie racconta di questa nuova umile vita della ex boss, che ovviamente non riesce a scappare del tutto dal suo passato: tra poche settimane Canale 5 trasmetterà la seconda stagione della serie.

Italia Uno



21.21 – Chicago Fire

Tre episodi in prima tv della sesta stagione della serie tv di NBC sul dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, con Jesse Spencer e Taylor Kinney.

La 7

20.30 – In onda

Programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Tv8



21.35 – Johnny Stecchino

È una commedia del 1991 di e con Roberto Benigni. Dante è un autista di autobus fiorentino, inconsapevolmente identico a Johnny Stecchino, un boss mafioso pentito che la mafia ha minacciato di morte. Dante conosce per caso Maria, la moglie di Johnny, che lo convince con l’inganno a raggiungerla a Palermo: secondo il piano, dovrebbe prendere il posto del boss e farsi uccidere al posto suo.

Nove



21.30 – La leggenda degli uomini straordinari

Film del 2003 liberamente tratto dal fumetto La Lega degli Straordinari Gentlemen, ideato da Alan Moore e Kevin O’Neill. È l’ultima comparsa di Sean Connery, prima del suo ritiro dalle scene.

Rai Cinque



21.15 – Oltre le colline

Film diretto da Cristian Mungiu e presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2012, dove ha vinto il Prix du scénario e il Prix d’interprétation féminine. Si ispira a una vicenda realmente accaduta nel 2005, quando nel convento della Santa Trinità di Tanaco, nella Romania orientale, una suora di nome Irina di 23 anni fu crocifissa e lasciata morire perché creduta posseduta dal demonio.

Rai Movie



21.05 – Passione sinistra

Commedia italiana del 2013 con Geppi Cucciari, Alessandro Preziosi, Valentina Lodovini e Eva Riccobono. Racconta di due persone molto diverse – una molto idealista e di sinistra, l’altra molto cinica e di destra – che si incontrano e si innamorano.

Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – The Equalizer 2. Senza perdono

Sky Cinema Family

21.00 – Mamma, ho perso l’aereo