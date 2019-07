La sindaca di Torino Chiara Appendino ha rimosso il suo vicesindaco per le frasi contro il Salone dell’Auto

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha tolto l’incarico di vicesindaco e le relative deleghe a Guido Montanari. «La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita», ha scritto Appendino su Twitter. Pochi giorni fa, infatti, Montanari aveva criticato con forza la fiera automobilistica che da cinque anni si teneva a Torino. «Nell’ultima edizione ho sperato che arrivasse la grandine e se lo portasse via. Sono stato io a mandare i vigili per multare gli organizzatori», aveva detto Montanari. In risposta, gli organizzatori dell’evento avevano annunciato il trasferimento del Salone a Milano. La sindaca aveva immediatamente criticato gli organizzatori ma anche lo stesso Montanari, definendo le sue parole «inqualificabili» e chiedendo che venissero smentite.

Questa mattina ho sollevato il Prof. Guido Montanari dal suo ruolo di Vicesindaco e revocato le deleghe che aveva in capo.

La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita. — Chiara Appendino (@c_appendino) July 15, 2019