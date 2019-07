Fotofinish

Lo spazio delle foto sportive migliori della settimana è stato occupato per lo più da grandi eventi seguiti in tutto il mondo, a cominciare da Wimbledon, con i vincitori Simona Halep e Novak Djokovic e una foto che rende bene l’idea che per ogni vittoria c’è sempre anche una sconfitta. Poi qualche foto dal Tour de France: mentre i corridori pedalano, c’è chi li guarda dalla pala di un trattore. E valeva la pena fotografare anche gli operai di un cantiere di New York fermi a festeggiare le calciatrici della nazionale statunitense, durante la loro festosa parata per la vittoria dei Mondiali di calcio. Le foto più spettacolari invece arrivano da Beirut, con un tuffo tra le rocce e un’atleta che cammina su una corda tra due faraglioni al tramonto. Mentre i piedi o le espressioni esagerate che trovate qui sotto vengono dalle gare di nuoto sincronizzato ai Campionati mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud.