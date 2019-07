C’è stato per la prima volta un caso di ebola a Goma, grande città del Congo

È stato segnalato il primo caso di ebola a Goma, in Congo, che con circa un milione di abitanti è la città più grande a essere coinvolta dall’epidemia da quando è iniziata un anno fa. Il ministro della Salute del Congo ha detto che il paziente affetto da ebola è un pastore arrivato a Goma domenica da Butembo, uno dei principali focolai della malattia nel paese. L’uomo aveva iniziato a sentirsi male giovedì scorso ma aveva comunque viaggiato in autobus verso Goma, dove gli è stata diagnosticata l’infezione. Il ministro ha specificato in una nota che il rischio che altre persone vengano infettate è basso, e ha detto che tutti i passeggeri dell’autobus e l’autista saranno vaccinati lunedì: «A causa della velocità con cui il paziente è stato identificato e isolato, e grazie all’identificazione di tutti i passeggeri dell’autobus da Butembo, il rischio che la malattia si diffonda nel resto della città di Goma resta basso». L’epidemia di ebola è iniziata in Congo nell’agosto del 2018, e da allora ha ucciso circa 1.600 persone.