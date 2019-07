L’India ha rinviato il lancio della sua missione Chandrayaan-2 per esplorare la Luna

L’Agenzia spaziale indiana (ISRO) ha rinviato il lancio della sua seconda missione lunare, a causa di un problema tecnico emerso a circa un’ora di distanza dall’orario di partenza. Il conto alla rovescia si è fermato a -56 minuti, quando erano circa le 23 di domenica sera in Italia. La missione, che si chiama Chandrayaan-2, ha l’obiettivo ambizioso di portare un lander con un rover (robot automatico) sulla superficie della Luna. Il dispositivo avrà il compito di cercare tracce di acqua e di altri minerali sul suolo, nella zona del Polo Sud lunare, e di misurare le eventuali scosse sismiche nella zona. Se Chandrayaan-2 riuscisse a compiere un atterraggio controllato, l’India diventerebbe la quarta nazione nella storia a essere riuscita a raggiungere la Luna, dopo gli Stati Uniti, la Cina e l’Unione Sovietica.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later.

