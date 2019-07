Si parla ancora tantissimo del caso Lega-Russia, sui giornali di oggi: va avanti così da giovedì ma ogni giorno escono piccoli nuovi dettagli che finiscono direttamente in prima pagina. Oggi si parla molto di Gianluca Meranda, l’avvocato (“e massone”) che ieri ha mandato una lettera a Repubblica spiegando di aver partecipato al discusso incontro del 18 novembre scorso a Mosca (se non sapete di che incontro si parla, dovete ricominciare dalle basi). L’altra notizia che trova molto spazio è invece quella della malattia dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, data da lui stesso sabato in conferenza stampa. Infine, i giornali sportivi si occupano dell’allontanamento di Mauro Icardi dal ritiro dell’Inter e di Cristiano Ronaldo, senza una vera ragione.