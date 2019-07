L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha detto di avere la leucemia

L’ex calciatore e allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha detto di essere ammalato di leucemia. Mihajlovic ha parlato della sua malattia durante una conferenza stampa sabato pomeriggio, dopo che i giornali avevano scritto della sua assenza dagli allenamenti del Bologna e delle diffuse preoccupazioni sulla sua salute. Ha detto che la malattia è stata scoperta da pochi giorni, che «è in fase acuta ma attaccabile» e che «ci vuole tempo ma si guarisce». Il direttore sportivo del Bologna Walter Sabatini ha spiegato che Mihajlovic resterà l’allenatore del Bologna.

Mihajlovic ha 50 anni ed è serbo. Da calciatore ha giocato in Italia tra il 1992 e il 2006, con Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Ha poi allenato diverse squadre in Italia, tra cui anche il Milan a cavallo tra il 2015 e il 2016: a gennaio 2019 era stato ingaggiato come allenatore del Bologna, squadra che aveva già allenato tra il 2008 e il 2009.