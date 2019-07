Da oggi scegliere il posto sulle Frecce costerà 2 euro

Da oggi, 13 luglio, sui treni di Trenitalia Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in tutte le classi, scegliere il posto a sedere costerà 2 euro. Sono esclusi i treni Intercity ed IntercityNotte per i quali la scelta resterà gratuita. È previsto che il sistema assegni casualmente un posto a chi invece decide di non pagare.

La scelta del posto resterà gratuita per alcune categorie di viaggiatori (i possessori di CartaFreccia Platino e Oro, i clienti Corporate, le persone con disabilità, gli abbonati) e per alcuni tipi di biglietto (i carnet viaggi e le comitive).