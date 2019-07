Il Venezia è stato ufficialmente riammesso in Serie B, il Palermo disputerà la Serie D

Il Consiglio federale della Figc, l’organo che esamina i ricorsi presentati dalle società sportive per partecipare ai vari campionati, ha riammesso ufficialmente il Venezia alla Serie B di calcio, mentre ha stabilito che il Palermo dovrà iscriversi alla Serie D. Il Venezia era retrocesso dopo aver perso i playout contro la Salernitana, ma è stato ripescato perché il Palermo non ha presentato la documentazione e i fondi necessari per iscriversi alla Serie B. Da diversi mesi il Palermo sta attraversando dei guai finanziari, e al momento non ha più una proprietà né una squadra: il titolo sportivo è passato in mano al Comune, che lo metterà a disposizione attraverso un bando. Fra gli interessati c’è soprattutto Massimo Ferrero, imprenditore e attuale proprietario della Sampdoria.