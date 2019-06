Il Venezia è stato retrocesso in Serie C

Nel ritorno dei playout di Serie B giocato domenica sera, Venezia e Salernitana hanno pareggiato 1-1 dopo i calci di rigore. Il risultato della partita, sommato a quello dell’andata (vittoria per 2-1 della Salernitana), ha sancito la permanenza in Serie B della Salernitana e la retrocessione in Serie C del Venezia. Questo è quello che hanno stabilito i playout sul campo, ma per avere la conferma definitiva bisognerà aspettare gli sviluppi riguardanti il caso del Palermo, la cui retrocessione d’ufficio per illecito amministrativo aveva inizialmente “salvato” sia il Venezia che la Salernitana. Tuttavia, un successivo ricorso del Palermo accolto favorevolmente aveva ristabilito la classifica di fine campionato, costringendo i due club a disputare i playout con pochi giorni di preavviso.

Il Venezia di Joe Tacopina, che veniva da un quinto posto e da una semifinale playoff, aveva iniziato la stagione per riconfermarsi ai primi posti della Serie B. La squadra ha però deluso fin dalle prime partite della stagione e ha dovuto cambiare tre allenatori (Stefano Vecchi, Walter Zenga e Serse Cosmi) per evitare la retrocessione diretta.