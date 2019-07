Novak Djokovic ha battuto Roberto Bautista Agut e si è qualificato alla finale di Wimbledon

Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut in quattro set (6-2, 4-6, 6-3, 6-2) nella semifinale di Wimbledon, accedendo per la sesta volta in carriera alla finale del torneo. Djokovic, che ha vinto quattro edizioni di Wimbledon tra cui quella dello scorso anno, incontrerà in finale uno tra Rafa Nadal e Roger Federer, che oggi giocheranno l’altra semifinale. La finale si giocherà domenica 14 luglio.

