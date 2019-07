Il voto per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà il 16 luglio

La votazione per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà durante la prossima seduta plenaria del Parlamento Europeo, martedì 16 luglio alle 18. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Parlamento. Nella mattinata del 16 luglio sarà lasciato spazio a un breve discorso di von der Leyen e a un dibattito con gli europarlamentari. Von der Leyen è stata indicata dal Consiglio Europeo – come prevedono i trattati – al termine di un lunghissimo negoziato, due settimane fa.

Per essere eletta von der Leyen dovrà essere votata dalla maggioranza assoluta dell’aula, cioè la metà dei deputati più uno: significa che deve ricevere almeno 374 voti. Il voto sarà a scrutinio segreto. Da giorni von der Leyen sta tenendo riunioni politiche con i vari gruppi del Parlamento Europeo per capire chi la sosterrà. Ieri i Verdi – che controllano 74 seggi – hanno fatto sapere che non voteranno per lei, e in questi giorni von der Leyen cercherà probabilmente di capire se i gruppi dei Socialisti e dei Liberali la appoggeranno in maniera compatta.

We didn't hear concrete proposals from Ursula @vonderleyen, be it on rule of law or on #climate. We have been elected for a mandate of change and we don't see how this will be possible with her. This is why as @greensefa we decided not to support her candidacy next week.

— Ska Keller (@SkaKeller) July 10, 2019