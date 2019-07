La procura di Milano indagava da cinque mesi sulla trattativa fra la Lega e la Russia, scrivono diversi giornali

Diversi giornali scrivono che la procura di Milano indagava già da cinque mesi sulla presunta trattativa per fare ottenere alla Lega fondi illeciti dalla Russia, argomento di una lunga inchiesta pubblicata ieri da BuzzFeed News . Secondo fonti investigative contattate da AGI , l’inchiesta è gestita dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dai pubblici ministeri Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento Reati economici transnazionali. L’inchiesta sarebbe nata dopo la pubblicazione dei primi articoli sulla vicenda, pubblicati dall’Espresso fra febbraio e marzo.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.