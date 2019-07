Cosa c’è stasera in TV

Abbiamo visto giovedì migliori, molto migliori. Ma tra repliche di vecchie serie tv, talk show politici e serie tv sui vigili del fuoco, c’è anche spazio per un gran film: Moonlight, vincitore di tre premi Oscar nel 2017. In alternativa la cosa migliore in programmazione è il film dei fratelli Coen Burn after reading, che trovate su Iris.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill.

Rai Due

21.20 – Un’estate fa

Seconda puntata di un nuovo programma condotto da Pupo e Diana Del Bufalo che, «a bordo di una decappottabile d’epoca, ripercorreranno i successi musicali estivi dagli anni Sessanta ad oggi, attraverso interviste a cantanti, artisti e testimoni e materiale di repertorio».

Rai Tre

21.20 – Moonlight

Film drammatico vincitore di tre premi Oscar nel 2017, tra cui quello per il miglior film (a causa di un errore – ricordate? – quel premio era stato consegnato a un altro film). È un film drammatico, di quelli con poche parole e molte cose che succedono: è diviso in tre episodi che raccontano tre momenti nella vita di Chiron, un bambino nero (poi adolescente e uomo) cresciuto a Liberty City, un quartiere di Miami. I primi due episodi sono molto simili a quelli di In Moonlight Black Boys Look Blue (il testo teatrale da cui è tratto il film), il terzo è stato pensato apposta per il film.

Rete Quattro

21.25 – Fuori dal coro

Programma di opinioni e approfondimento condotto da Mario Giordano che, malgrado il titolo, contiene in abbondanza opinioni e tesi che oggi in Italia si possono considerare pienamente “coro”.

Canale 5

21.23 – Riviera

È una serie tv britannica che è già andata in onda su Sky e ora arriva su Mediaset. Racconta, scrive Mediaset, «un mix di intrighi, potere e lusso sfrenato». Ci recitano Julia Stiles e Iwan Rheon.

Italia Uno

21.2o – Chicago P.D.

Tre episodi della quinta stagione della serie dedicata alla polizia di Chicago.

La7

21.10 – In onda

Talk show politico condotto da David Parenzo e Luca Telese.

TV8

21.35 – Ghost Rider

Film fantastico del 2012 con Nicolas Cage, basato sul personaggio dei fumetti Marvel. È un “requel” del Ghost rider del 2007, cioè in parte ne è un sequel e in parte non c’entra niente. Nicolas Cage è una specie di motociclista sovrannaturale, maledetto dopo un patto con un demonio; in questo film deve combattere il diavolo, tornato particolarmente attivo in Romania. Nonostante le premesse, il principale riconoscimento del film sono state le due candidature ai Razzie Awards, l’equivalente degli Oscar per i film brutti.

Nove

21.00 – Tutta la verità: Giallo Pantani

Inchiesta giornalistica che ripercorre gli ultimi anni di vita del ciclista Marco Pantani, dalle accuse di doping del 1999 alla morte, avvenuta nel 2004. La linea del documentario è molto precisa: «avanza pesanti interrogativi sulla fine del Pirata», scrivono le agenzie.

Iris

21.00 – Burn after reading

È un film del 2008 dei fratelli Coen, pieno di grandi attori: John Malkovich, Frances McDormand, George Clooney, Tilda Swinton, Brad Pitt, Richard Jenkins. È un film dei fratelli Coen, quindi si ride (sempre che vi facciano ridere i film dei fratelli Coen), ma succedono anche molte cose, alcune drammatiche e violente. Parla di riservatissime informazioni della CIA che finiscono in mano a due tonti personal trainer.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – 7 sconosciuti a El Royale

Sky Cinema Due

21.00 – Tully

Sky Cinema Collection

21.15 –Il tuttofare