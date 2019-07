Nintendo farà una versione economica della console Switch

Nintendo ha annunciato che a settembre metterà in commercio una versione economica della sua console Switch. Il dispositivo si chiamerà Switch Lite e dovrebbe costare 199 dollari. La Switch era stata lanciata nel 2017 ed era diventata una delle console di maggior successo dell’azienda giapponese, anche perché poteva essere facilmente collegata a una tv. A differenza del modello classico, però, Switch Lite non avrà questa caratteristica: di conseguenza alcuni giochi disponibili per la Switch non saranno compatibili con il nuovo modello.