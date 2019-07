L’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, accusato di abusi e molestie, è stato arrestato

L’ex consigliere di stato Francesco Bellomo è stato arrestato oggi con l’accusa di maltrattamenti, estorsione aggravata, minacce e calunnia. Bellomo, importante magistrato e formatore di studenti per i concorsi di magistratura, era stato cacciato a gennaio dal Consiglio di stato, il supremo tribunale amministrativo, dopo che diverse studentesse dei suoi corsi lo avevano denunciato per abusi fisici e psicologici. Bellomo inoltre è accusato di avere minacciato e calunniato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, all’epoca presidente della commissione disciplinare chiamata a esprimersi sul suo caso. Bellomo fu espulso dal Consiglio di stato, ma nel frattempo ha continuato a tenere corsi per aspiranti magistrati.