Cosa c’è stasera in TV

È una serata con parecchi film tra cui scegliere, a cominciare da Non sposate le mie figlie, su Rai 1, una commedia francese di qualche anno fa che parla d’integrazione. Su Rai 3 c’è un thriller spagnolo, Contrattempo, mentre su Italia 1 c’è il primo film della saga di Fast and Furious, e su Iris Agente 007 – Goldfinger. Ci sono anche due film di Carlo Vanzina, in ricordo del regista morto l’8 luglio di un anno fa: Un’estate ai Caraibi, su Iris, e Sapore di mare, su Sky Cinema Collection. Tra le altre cose ci sono una nuova puntata di Temptation Island, su Canale 5, e la prima puntata della serie tv Astronaut Wives Club, su La 7.

Rai 1

21.25 – Non sposate le mie figlie

Commedia francese del 2014. Una coppia di cattolici conservatori ha quattro figlie: le prime tre si sono sposate rispettivamente con un musulmano figlio di algerini, un ateo figlio di cinesi e un ebreo figlio di israeliani. Quando è il turno della quarta figlia hanno finito la pazienza: vogliono un francese-cattolico-di-buona-famiglia. E succede così: solo che il ragazzo è nero.

Rai 2

21.20 – Hawaii Five-0

Settimo episodio dell’ottava stagione della serie che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.

Rai 3

21.20 – Contrattempo

Film thriller spagnolo del 2016 che racconta di Adrián Doria, un giovane manager di successo, che un giorno si sveglia a fianco al corpo senza vita della sua amante. Dopo che viene accusato di essere l’assassino e messo agli arresti domiciliari assume l’avvocatessa Virginia Goodman che cercherà di fargli ricordare cosa è avvenuto quella notte.

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

È una nuova puntata del talk show politico condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.20 – Temptation Island

Terza puntata della nuova edizione del reality show in cui sei coppie vivono separate per alcune settimane, circondati però da femmine o maschi che sono lì apposta per corteggiarli, tentarli e, così facendo, far capire loro se sono davvero innamorati del compagno o della compagna con cui sono andati lì. Ne parlammo due anni fa: nel frattempo sono cambiati i concorrenti, non le regole e le dinamiche.

ATTENZIONE CONTIENE SPOILER! Falò di confronto in arrivo: Andrea dice “BASTA” e vuole incontrare Jessica! Come si concluderà il loro viaggio nei sentimenti? #TemptationIsland pic.twitter.com/GyMcrVRwhD — Temptation Island (@TemptationITA) July 7, 2019

Italia 1

21.20 – Fast and Furious

Film del 2001 che ha dato il via alla lunga saga sulle corse illegali di auto. Se volete rendervi conto di quanto è vecchio questo film pensate che questa era la refurtiva della rapina di cui si parla all’inizio.

La 7

21.15 – Astronaut Wives Club

Primo episodio della serie tv di ABC che racconta le vicende delle mogli degli astronauti del cosiddetto Mercury Seven, un gruppo di sette persone scelte dalla NASA per partecipare alle prime missioni spaziali statunitensi con equipaggio.

TV 8

21.35 – Agente 007 – Goldfinger

È uno dei film più famosi di James Bond, il terzo in ordine di uscita e anche i terzo di maggior successo della serie, con 761,3 milioni di euro incassati dal 1964, anno di uscita. Goldfinger fu diretto da Guy Hamilton, e come interpreti ha Sean Connery, Gert Fröbe e Bernard Lee. Il cattivo di turno è Auric Goldfinger: Bond cerca di impedire che faccia saltare in aria la riserva d’oro degli Stati Uniti a Fort Knox con una bomba. È stato il primo James Bond a vincere un premio Oscar, nel 1965 per gli effetti sonori.

Nove

21.30 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri

Secondo film della saga con protagonista Percy Jackson, un ragazzo semidio figlio di Poseidone. Questo episodio si incentra sulla ricerca del leggendario Vello d’oro, una reliquia situata nel “Mare dei Mostri”, cioè l’odierno Triangolo delle Bermuda.

Iris

21.10 – Un’estate ai Caraibi

È un film del 2009 diretto da Carlo Vanzina e sceneggiato con il fratello Enrico. Un cinepanettone in versione estiva.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – Lo schiaccianoci e i quattro regni

Sky Cinema Due – 21.00 – Taxi Driver

Sky Cinema Collection – 21.00 – Sapore di mare