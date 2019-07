I mormoni vogliono abbandonare la parola “mormoni”

Nell’agosto 2018 il presidente della chiesa mormone, Russell M. Nelson, annunciò durante la conferenza generale a Salt Lake City che da quel momento i mormoni avrebbero smesso di usare la parola “mormoni”: non l’avrebbero più usata per riferirsi a loro stessi, ma nemmeno per riferirsi alla loro fede e alla loro chiesa. Avrebbero cominciato invece a usare il nome ufficiale della chiesa, “Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni”, e si sarebbero riferiti a loro stessi come “membri della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni”. Dopo quasi 200 anni di storia della principale chiesa mormone al mondo, quello annunciato da Nelson era un cambiamento enorme e non facile: ma i presidenti della chiesa mormone sono considerati dei profeti e la loro volontà è la volontà di Dio. In mezzo a diversi problemi e qualche ritrosia, ha raccontato il New York Times, i mormoni stanno provando ad adattarsi.

Da quando la chiesa era stata fondata nel 1830, l’anno in cui il primo profeta Joseph Smith aveva pubblicato il Libro di Mormon, i suoi seguaci avevano adottato informalmente il nomignolo di “mormoni”, diventato poi il modo con cui sono conosciuti in tutto il mondo. Il mormonismo è un movimento che comprende diverse chiese, nate da successive scissioni, ma con 16 milioni di membri la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (o LDS, per brevità) è di gran lunga la più grande e influente e quella a cui ci si riferisce comunemente come “chiesa mormone”. Il nomignolo era talmente diffuso, che la chiesa stessa lo aveva adottato nelle sue comunicazioni ufficiali, compresa un’enorme campagna pubblicitaria di qualche anno fa basata sullo slogan “I’m a mormon” (“io sono un mormone”).

Joseph Smith aveva raccontato di aver copiato il “libro di Mormon” – che i mormoni considerato un testo sacro, insieme alla Bibbia – da tavole d’oro su cui era stato originariamente scritto da Mormon, un profeta che nel libro stesso racconta di essere stato visitato da Gesù Cristo quando aveva 15 anni e di aver ricevuto l’ordine di “restaurare” la chiesa (sempre secondo la cronologia del libro, Mormon era vissuto nelle Americhe nel IV secolo dopo Cristo). Smith, morto nel 1844, aveva poi chiarito che la sua chiesa avrebbe dovuto rimanere aperta a nuove rivelazioni, ma che solo i suoi principali rappresentanti potevano essere considerati profeti e parlare in nome di Dio.

La moglie dell’attuale presidente della chiesa ha poi raccontato il momento in cui suo marito aveva ricevuto la rivelazione divina sulla necessità di abbandonare il nome “mormoni”. Era successo di notte, come spesso accade per Nelson: si era svegliato e cercando il taccuino su cui annota le rivelazioni le aveva detto “Ok cara, sta succedendo”. Alcune ore dopo era uscito dalla sua camera da letto dicendole che il Signore gli aveva dato istruzioni precise da seguire e che la chiesa avrebbe dovuto abbandonare il suo nomignolo.

Russell M. Nelson, che ha 94 anni ed è presidente della Chiesa dal 2018, ha spesso parlato apertamente della rivelazioni che dice di aver ricevuto, e rispetto ai suoi predecessori dice di averne ricevute parecchie. Questa, però, era di gran lunga la più significativa: quella che avrebbe richiesto i più grossi cambiamenti. Adattandosi alle nuove regole, la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ha cominciato con il cambiare tutte le sue comunicazioni ufficiali, abbandonando i suoi vecchi siti internet con la parola “mormone” nella url, così come gli account Instagram e Twitter. Ora, il sito ufficiale della chiesa è ChurchofJesusChrist.org, mentre il suo account su Twitter è diventato “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints”.

Cambiare nome non è stato invece semplice per il famoso Mormon Tabernacle Choir, il coro ufficiale della chiesa mormone, che ha registrato decine di dischi e ha fatto concerti in tutto il mondo. Il New York Times ha raccontato che c’erano problemi pratici legati alla fama del vecchio nome, ma anche problemi tecnici legati ai diritti per le centinaia di canzoni registrate come “Mormon Tabernacle Choir”. Alla fine, dopo molte discussioni, il coro è diventato il Tabernacle Choir at Temple Square, dal nome dell’enorme complesso religioso mormone a Salt Lake City, la città dello Utah sede della chiesa. Non è stato facile adattarsi nemmeno per la casa editrice mormona Deseret Book, che ha dovuto cambiare in corsa i titoli di diverse pubblicazioni, cercando di trovare un compromesso tra le nuove regole decise da Nelson e il marketing. Togliere “mormone” dai titoli dei libri avrebbe infatti significato sparire da una delle più comuni chiavi di ricerca su Google, perdendo vendite e lettori.

Nelson ha spiegato che il cambio di nome non aveva a che fare con ragioni commerciali o comunicative, e che più che un ripensamento sarebbe stato una “correzione” dei costumi della Chiesa, dovuta semplicemente alla rivelazione ricevuta. Da tempo però tra i mormoni si discute delle difficoltà che si hanno nello spiegare che la chiesa mormone riconosce la figura di Gesù Cristo e a essere considerati parte del mondo cristiano. Il cambio di nome, che mette al centro proprio le parole “Gesù Cristo” sembra quindi andare in quella direzione; lo stesso Nelson, ben prima di diventare presidente della Chiesa, nei primi anni Novanta, aveva parlato della necessità di abbandonare la parola “mormoni”.

Se all’interno delle strutture ufficiali della Chiesa l’abbandono del nome è stato bene o male adottato, tra i fedeli ci sono state alcune resistenze e un po’ di insoddisfazione. Per molti essere “mormoni” faceva parte della loro identità: dover abbandonare quella parola da un giorno all’altro è sembrato brusco e ingiustificato. Qualcuno, ha scritto il New York Times, ha deciso di ignorare per ora l’ordine di Nelson e continua a usare la parola proibita; altri hanno invece accettato con entusiasmo la novità, spiegando che permetterà di lasciarsi alle spalle incomprensioni e pregiudizi sulla chiesa mormone. In tanti, sentendo il nome, pensano immediatamente alla poligamia, per esempio, una pratica che però la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ha vietato già nell’Ottocento e che è ancora praticata da altre chiese mormoni.