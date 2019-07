Tutte le prime pagine dei giornali di oggi parlano dei migranti arrivati sabato a Lampedusa sulla barca a vela Alex della ong Mediterranea. Il capitano della barca, dopo due giorni passati in mare, ha dichiarato lo “stato di necessità” e violato il divieto di entrare in acque territoriali italiane per far sbarcare i migranti (lo sbarco è poi avvenuto nella notte tra sabato e domenica). C’è anche qualche titolo sulle elezioni in Grecia, che probabilmente sanciranno la fine del governo di Alexis Tsipras e SYRIZA, mentre i giornali sportivi dedicano molto spazio alla dura presa di posizione dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta sui calciatori Mauro Icardi e Radja Nainggolan.