Brasile-Perù, finale di Copa America, in diretta TV e in streaming

Brasile-Perù è la finale della 46ª edizione della Copa America, il più importante torneo del calcio sudamericano per nazionali, organizzato dalla CONMEBOL, l’equivalente sudamericano della UEFA. Si gioca questa sera alle 22 ora italiana allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro. Il Brasile, nazionale ospitante del torneo, ha l’occasione di tornare a vincere una Copa America a dodici anni di distanza dall’ultima volta, e dopo il fallimento dei Mondiali disputati in casa nel 2014: è arrivato in finale dopo aver eliminato Paraguay e Argentina. Il Perù invece si presenta da sfavorito ma senza nulla da perdere. A Rio de Janeiro ritornerà a giocare una finale di Copa America per la prima volta dal 1975, anno a cui risale anche l’ultima delle due vittorie peruviane nel torneo sudamericano.

Dove vedere Brasile-Perù

La finale di Copa America sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dazn ha trasmesso in diretta tutte le 26 partite della competizione. Brasile-Argentina sarà commentata da Stefano Borghi e Massimo Callegari.

Le probabili formazioni di Brasile-Perù

Brasile (4-2-3-1) Alisson; Alves, Marquinhos, Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro; Jesus, Coutinho, Everton; Firmino

Perù (4-2-3-1) Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero

