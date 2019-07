Erdoğan ha sostituito il governatore della Banca centrale turca

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, ha fatto dimettere il governatore della Banca centrale turca, Murat Çetinkaya, sostituendolo con il suo vice. La decisione è stata annunciata senza fornire spiegazioni, portando a nuove preoccupazioni sul mantenimento dell’indipendenza della Banca centrale dal governo. Çetinkaya era presidente dell’istituzione dall’aprile del 2016, ma dallo scorso inverno godeva di una scarsa considerazione da parte di Erdoğan, che in più occasioni aveva chiesto che fossero abbassati i tassi d’interesse, convinto che in questo modo si sarebbe potuta contrastare meglio l’inflazione e favorire la crescita economica. Çetinkaya aveva invece sostenuto l’importanza di aumentare i tassi d’interesse per mantenere stabile l’economia, e aveva proceduto in tal senso nel settembre del 2018. L’anno scorso la lira turca aveva raggiunto uno dei suoi minimi storici, mentre l’inflazione resta ancora oggi piuttosto alta. Murat Uysal, il vice di Çetinkaya ora alla guida della Banca centrale, ha spiegato di voler comunque mantenere la propria indipendenza dal governo.