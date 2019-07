Anche Trenord ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza

Anche Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza. Dal 15 luglio, quando entrerà in funzione il nuovo sistema tariffario (STIBM), con gli stessi biglietti ci si potrà muovere usando il trasporto pubblico di Milano gestito da ATM, il trasporto extraurbano nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza (qualunque sia il gestore) e i treni di Trenord nelle tratte comprese in quest’area. Le trattative per fare aderire anche Trenord al nuovo sistema tariffario andavano avanti da tempo, ma c’erano state delle tensioni tra il comune di Milano, che ha creato il nuovo sistema con ATM, e la Regione Lombardia, socia al 50 per cento di Trenord.

