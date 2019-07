Cosa c’è stasera in TV

Sapete che siamo sempre onesti con voi, quindi ci tocca dirvi che i palinsesti televisivi stasera non offrono granché. Le repliche di Don Matteo, qualche serie tv non proprio di grido, qualche vecchio film, un programma musicale condotto da Pupo, un talk show condotto da Mario Giordano. Detto questo, chi siamo noi per giudicare? Ammiratori e fan di Pupo, siete i benvenuti anche voi.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill.

"- Tanto voi donne siete tutte uguali: cercano di cambiarti e poi si stufano.

Rai Due

21.20 – Un’estate fa

Prima puntata di un nuovo programma condotto da Pupo e Diana Del Bufalo che, «a bordo di una decappottabile d’epoca, ripercorreranno i successi musicali estivi dagli anni Sessanta ad oggi, attraverso interviste a cantanti, artisti e testimoni e materiale di repertorio».

Rai Tre

21.20 – Una notte con la regina

Film del 2016 con Rupert Everett ed Emily Watson che racconta un episodio realmente accaduto della storia della famiglia reale britannica. L’8 maggio 1945, il giorno dopo la resa della Germania nella Seconda guerra mondiale, l’allora principessa Elisabetta e la principessa Margaret uscirono per la prima volta da Buckingham Palace ottenendo dai genitori, il re e la regina madre, il permesso di partecipare a un ballo all’Hotel Ritz. Solo che una volta uscite dal palazzo la principessa Margaret sfuggì alle guardie reali per andare in giro da sola.

Rete Quattro

21.25 – Fuori dal coro

Programma di opinioni e approfondimento condotto da Mario Giordano che, malgrado il titolo, contiene in abbondanza opinioni e tesi che oggi in Italia si possono considerare pienamente “coro”.

Domani sera #Fuoridalcoro debutta in prima serata!

Canale 5

21.23 – Riviera

È una serie tv britannica che è già andata in onda su Sky e ora arriva su Mediaset. Racconta, scrive Mediaset, «un mix di intrighi, potere e lusso sfrenato». Ci recitano Julia Stiles e Iwan Rheon.

Italia Uno

21.2o – Chicago P.D.

I primi tre episodi della quinta stagione della serie dedicata alla polizia di Chicago.

La7

21.10 – In onda

Talk show politico condotto da David Parenzo e Luca Telese.

TV8

21.35 – Hancock

Film del 2008 di supereroi in cui il supereroe è Will Smith, fortissimo e alcolizzato.

Iris

21.00 – Nato il 4 luglio

Il giorno giusto per trasmettere questo film del 1989 con Tom Cruise, diretto da Oliver Stone.

Paramount Channel

21.10 – Sballati d’amore

Commedia del 2005 con Ashton Kutcher e Amanda Peet, sulla storia d’amore tra un uomo e una donna che si conoscono in aereo e si frequentano con fortune alterne negli anni successivi.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Jumanji

Sky Cinema Due

21.15 – Mary Shelley – Un amore immortale

Sky Cinema Drama

21.00 – Philadelphia