Un piccolo aereo si è schiantato vicino a Dallas, in Texas: ci sono dieci morti

Dieci persone sono morte in provincia di Dallas, negli Stati Uniti, a causa dello schianto tra un piccolo aeroplano su un hangar dell’aeroporto locale di Addison. Le persone morte si trovavano tutte a bordo dell’aereo, mentre l’hangar era vuoto. Dopo lo schianto si è sviluppato un incendio che ha distrutto il grosso dell’aereo e complicato l’identificazione delle vittime. Lo schianto è avvenuto poco dopo il decollo: non si conoscono ancora le cause dell’incidente.