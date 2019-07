Fotofinish

Molte delle foto sportive più belle della settimana arrivano da Minsk, in Bielorussia, dove dal 21 al 30 giugno si sono tenuti i Giochi europei, con gare di atletica leggera, karate, ginnastica, lotta e ciclismo. Ci sono stati anche i Mondiali femminili di calcio – l’Italia, lo saprete, è stata eliminata ma senza rimpianti – i Mondiali di cricket, qualche scivolata nel baseball e l’Ironman (un particolare tipo di triathlon) a Nizza e Francoforte. Non sentitevi autorizzati a scoraggiarvi per tutti questi guizzi e muscoli: per entrare nella raccolta basta anche un tuffo riuscito, come quello di un ragazzino a Marsiglia, alla portata di tutti.