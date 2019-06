Angela Merkel ha di nuovo avuto un tremore durante un’occasione pubblica

Oggi a Berlino, durante la cerimonia di nomina del nuovo ministro della Giustizia da parte del presidente Steinmeier, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha mostrato alcuni momenti di tremito che hanno subito fatto pensare a un episodio simile che si era verificato la settimana scorsa. Il tremito è durato alcuni secondi, durante i quali a Merkel è stato offerto un bicchier d’acqua, che lei ha però rifiutato mostrando di non averne bisogno.

Una dichiarazione ufficiale del governo ha parlato di un “malessere temporaneo” aggiungendo che Merkel sta bene ed è già partita per il G20 in Giappone che inizierà venerdì.

Lo scorso 18 giugno un tremito simile era capitato a Merkel durante la visita a Berlino del presidente ucraino: in quell’occasione Merkel aveva parlato di una momentanea disidratazione.