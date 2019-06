Angela Merkel ha cominciato a tremare visibilmente durante una cerimonia a Berlino: non aveva bevuto abbastanza acqua, ha spiegato poi

Martedì la cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto a Berlino il nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita ufficiale in Germania. Durante una cerimonia all’aperto e sotto il sole, con una temperatura di 28 gradi, ha scritto Associated Press, Merkel ha cominciato a tremare visibilmente, mentre venivano suonati gli inni nazionali di Germania e Ucraina. Poco dopo Merkel ha detto che si sentiva meglio e ha spiegato che l’incidente era stato causato dal fatto che non aveva bevuto abbastanza acqua.