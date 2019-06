Gli investigatori dell’incendio di Notre-Dame non hanno trovato prove di un’eventuale origine «criminale» dell’incendio

Gli investigatori dell’incendio della cattedrale di Notre-Dame di Parigi non hanno trovato prove di un’eventuale origine «criminale» dell’incendio. Lo ha fatto sapere in un comunicato il capo della procura di Parigi, Remy Heitz, aggiungendo però che al momento le cause non sono state chiarite: fra le possibili ragioni, Heitz ha parlato di una «sigaretta spenta male» o di un guasto all’impianto elettrico.