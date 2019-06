Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ricomincia SuperQuark, con le solite puntate ricche di scienza, Spazio, storia e natura. Italia 1 risponde con un film di Pio e Amedeo mentre su Canale 5 e La 7 iniziano due nuove serie tv, per chi vuole dare loro una possibilità (una parla di soldi e intrighi, l’altra di un’infermiera). I film più interessanti tra gli altri canali – per quanto stravistissimi – sono Match Point e A spasso con Daisy.

Rai Uno

21.30 – SuperQuark

La prima puntata della nuova stagione dello storico programma condotto da Piero Angela, uno che ha fatto molte cose. Si parlerà di scimpanzé, di Ercolano, delle grotte di Bueno Fonteno, sul lago d’Iseo, del Genio Militare, della “bistecca stampata“, della prolattina e dell’alimentazione degli astronauti, ma anche di altro.

In Senegal per seguire un gruppo di scimpanzé, alla scoperta dei tesori dell'antica Ercolano assieme ad #AlbertoAngela, nelle viscere della terra a Bueno Fonteno vicino al lago di Iseo e molto altro ancora. Questa sera, mercoledì #26giugno, alle 21:25 su @RaiUno #Superquark pic.twitter.com/myEVTbRjLq — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) June 26, 2019

Rai Due

21.20 – Un’estate in Provenza

Commedia francese con Jean Reno che interpreta un nonno che per la prima volta deve prendersi cura dei tre nipoti – due adolescenti e un bambino sordomuto – che non aveva mai incontrato a causa di un litigio con la figlia.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

Questa sera a #chilhavisto: Un corpo nelle acque del Terdoppio, è quello di Luciana Fantato? Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 #Gambolò #Pavia →https://t.co/PvmxINtuza pic.twitter.com/qv7CRvcksd — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 26, 2019

Rete 4

21.30 – Signori si nasce… e noi?

Uno spettacolo dei Legnanesi, un gruppo teatrale che recita in dialetto legnanese. Il sito di Mediaset parla di «un tuffo nel passato per ricordare e riscoprire la cultura popolare e, al tempo stesso, raccontare storie e debolezze della società di oggi. Tradizione e attualità in “italian-dialetto”, un mix di italiano e dialetto lombardo che costituisce una delle cifre più caratteristiche della compagnia». Riguardo alla sinossi, invece: «In Signori si nasce… e noi?, I Legnanesi rendono omaggio a Totò, il principe indiscusso della risata: la vicenda, infatti, racconta della fuga d’amore al Sud di Giovanni, invaghito di una nobildonna napoletana, e del tentativo di Mabilia di riappacificarlo con Teresa. Il tutto tra tarantelle, scenografie e citazioni della tradizione partenopea, a dimostrazione di quanto la comicità del trio abbia ormai varcato i confini regionali per diventare fenomeno nazionale».

Canale 5

21.40 – Riviera

È una serie tv britannica che è già andata in onda su Sky e ora arriva su Mediaset. Racconta, scrive Mediaset, «un mix di intrighi, potere e lusso sfrenato». Ci recitano Julia Stiles e Iwan Rheon.

Italia Uno

21.20 – Amici come noi

Film del 2014 con i comici Pio e Amedeo. Interpretano due amici e soci di un’atipica agenzia di pompe funebri della provincia di Foggia.

La7

21.20 – Hawthorne – Angeli in corsia

I primi tre episodi della prima stagione del medical drama (medici, pazienti e ospedali) con protagonista Jada Pinkett Smith. La serie è andata in onda per tre stagioni dal 2009 al 2011.

TV8

21.35 – A spasso con Daisy

Film del 1989 con Morgan Freeman che fa l’autista di Jessica Tandy, cioè Daisy. Vinse l’Oscar per il miglior film e quando uscì Green Book, miglior film di quest’anno, molti lo paragonarono a questo film.

Rai 4

21.30 – Ossessione omicida

Thriller del 2014 diretto da Sam Miller, il regista della serie tv Luther, con protagonisti Idris Elba e Taraji Henson. Lui è un omicida che evade dal carcere, scopre che la fidanzata si è rifatta una vita e la uccide, per poi scappare e fare un incidente in auto; lei è la donna che lo accoglie in casa sua, lo cura dopo l’incidente e ci entra in confidenza tra una chiacchiera e l’altra. Come avrete capito, le cose peggiorano.

La 5

21.10 – Match Point

Film drammatico del 2005 diretto da Woody Allen e interpretato da Scarlett Johansson e Jonathan Rhys-Meyers. Chris, un giovane e ambizioso insegnante di tennis, ha la possibilità di fare una rapida scalata sociale diventando istruttore della ricca famiglia dei Wilton, che lo accoglie nella sua cerchia di amicizie. A Chris riesce anche di fidanzarsi con Chloe Wilton, ma per lui tutto comincia ad andare a rotoli quando si prende una forte infatuazione per la fidanzata del fratello di Chloe. È considerato da molti il miglior film di Woody Allen tra quelli degli ultimi anni.

Sky Cinema 2

21.15 – Colette