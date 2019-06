Cosa c’è stasera in tv

Inizia una nuova serie tv, questa sera, su Rai Uno: ok, non è nuova-nuova, ma in Italia non l’hanno sicuramente vista in molti. Poi inizia anche una serie vecchia, su Canale 5: vecchia del 2017, ma siccome ne arriverà una nuova stagione da oggi la mandano nuovamente in onda dall’inizio. E poi ci sono un film sui Transformers (ROBOT GIGANTI!), uno speciale su Woodstock e due programmi di approfondimento.

Rai Uno

21.25 – The Resident

Primi episodi della prima stagione di una serie televisiva statunitense, che in Italia è stata già trasmessa da Fox e che intanto è arrivata alla sua terza stagione. Racconta di due medici e un’infermiera di un grande ospedale che scoprono le attività pericolose e illecite di alcuni loro rinomati colleghi. Uno dei protagonisti è Matt Czuchry, che potreste aver già visto in The Good Wife.

Rai Due

21.20 – Woodstock – Rita racconta

Un programma speciale condotto da Rita Pavone per raccontare il famoso festival di Woodstock, che si tenne dal 15 al 18 agosto del 1969 nello stato di New York.

Rai Tre

21.20 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Rete 4

21.30 – Freedom – Oltre il confine

Puntata del programma televisivo di Roberto Giacobbo (quello di Voyager).

Canale 5

21.29 – Rosy Abate

Prima puntata di una miniserie spinoff di Squadra antimafia, andata in onda per la prima volta nell’autunno 2017. Rosy Abate è la potente capofamiglia mafiosa di Squadra Antimafia che a un certo punto finge la propria morte per poter cambiare vita nascondendosi in Liguria. La miniserie racconta di questa nuova umile vita della ex boss, che ovviamente non riesce a scappare del tutto dal suo passato: tra poche settimane Canale 5 trasmetterà la seconda stagione della serie.

Italia Uno

21.19 – Transformers – La vendetta del caduto

Secondo film della serie dedicata ai Transformers, i robot che si trasformano in automobili e viceversa.

La7

21.20 – L’aria che tira

Programma di approfondimento e attualità condotto da Myrta Merlino, spostato in prima serata dopo che era andato in onda di mattina fino a due settimane fa. In studio ci sarà anche il vignettista Vauro.

TV8

21.35 – Infelici e contenti

Commedia del 1992 diretta da Neri Parenti e con Renato Pozzetto ed Ezio Greggio.

Rai 5

21.14 – I sogni segreti di Walter Mitty

Film del 2013 diretto e interpretato da Ben Stiller, che fa un impiegato che lavora nell’archivio dei negativi fotografici della rivista Life e passa parte del suo tempo a fantasticare sui luoghi che potrebbe visitare, ispirato dalle fotografie di cui si occupa. A un certo punto però le circostanze lo obbligano ad andare lui stesso all’avventura e il film si trasforma in un road movie a tratti surreale. È un remake di una commedia del 1947 intitolata Sogni proibiti, in originale The Secret Life of Walter Mitty, che però aveva una trama diversa, di genere giallo.

Rai Movie

21.10 – Smetto quando voglio

Film comico italiano del 2014, diretto da Sydney Sibilia e con Edoardo Leo, Stefano Fresi, Valeria Solarino, Neri Marcorè e Libero De Rienzo (tra gli altri). Il film racconta la storia di alcuni squattrinati ricercatori universitari che per fare soldi si mettono a sintetizzare droga (forse l’idea iniziale è un po’ somigliante a Breaking Bad, ma comunque ha una sua originalità): la critica ne parlò abbastanza bene, e anche il suo sequel – uscito nel 2017 – ha ottenuto un discreto successo di critica.

Sky

Sky Cinema Due

21.15 – 5 giorni fuori