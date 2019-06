I danni del maltempo nel Nord Italia

Da venerdì sera in diverse regioni del Nord Italia ci sono temporali, grandinate e forti raffiche di vento, che hanno causato in molti casi notevoli disagi. Le situazioni peggiori si sono verificate in Piemonte, dove un uomo che da ieri risultava disperso a Villarfocchiardo (in provincia di Torino) è stato trovato morto lungo un torrente. L’uomo, scrive La Stampa, aveva 65 anni ed era uscito di casa ieri pomeriggio per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi, e non era più rientrato: non è chiaro se le piogge che hanno colpito la zona siano tra le cause della morte.

Questa mattina, invece, un forte nubifragio si è abbattuto su Milano dove è esondato il fiume Seveso e dove una donna, a causa della pioggia, è rimasta bloccata con la sua auto in un sottopassaggio di via Belgioioso, vicino al carcere di Bollate, ma è riuscita a salvarsi uscendo dai finestrini. Il maltempo dovrebbe continuare ancora nel pomeriggio, ma verso sera ci sarà un miglioramento generale.